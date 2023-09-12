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Москва
Люблю слушать традиционный джаз , классическую музыку.
Москва
Профиль пользователя Irina10.10
О себе
Люблю слушать традиционный джаз , классическую музыку.
Любимые темы : психология, экология, саморазвите и мотивация, нейробиология, астрология, моду и стиль, путешествия и т.д.
Люблю активные виды спорта - катаюсь на горных лыжах.
Люблю веселиться, рисовать, что-то творить)
Не люблю: пессимистов и нытиков.
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать💬 Пообщаться онлайн
Не нравится:
🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы📺 Политика🪩 Ночной клуб💨 Кальян🎮 Видеоигры
Участие в других событиях
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