Москва

Профиль пользователя Irina10.10

О себе Люблю слушать традиционный джаз , классическую музыку.

Любимые темы : психология, экология, саморазвите и мотивация, нейробиология, астрология, моду и стиль, путешествия и т.д.

Люблю активные виды спорта - катаюсь на горных лыжах.

Люблю веселиться, рисовать, что-то творить)

Не люблю: пессимистов и нытиков.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

Не нравится:

Другие пользователи из города Москва