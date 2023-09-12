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Москва
Профиль пользователя Irina10.10

фото пользователя Irina10.10

О себе

Люблю слушать традиционный джаз , классическую музыку.
Любимые темы : психология, экология, саморазвите и мотивация, нейробиология, астрология, моду и стиль, путешествия и т.д.
Люблю активные виды спорта - катаюсь на горных лыжах.
Люблю веселиться, рисовать, что-то творить)
Не люблю: пессимистов и нытиков.

Была в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🎭 Театр🍴 Кафе / ресторан🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать💬 Пообщаться онлайн

Не нравится:

🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы📺 Политика🪩 Ночной клуб💨 Кальян🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Tasay

Москва → сходить на мероприятие

Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

Откликнулось 146 участников

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Москва → собрать компанию

Собрать компанию для общения и дружбы

Откликнулось 30 участников

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