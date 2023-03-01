Ищу компанию погулять, покушать, поболтать за бокалом вина, может сходить на выставку или посмотреть какую-нибудь подмосковную усадьбу, пофотографироваться)) Иногда хожу в театры или не концерты, так что тут тоже буду рада найти компанию по интересам. Не откажусь и от ваших идей) Работаю в айти, раньше работала в маркетинге, люблю поболтать на профессиональные темы, про спорт, а еще про учебу и про перспективы. С удовольствием поддерживаю идеи каких-нибудь проектов, можно профессиональных или социальных. Переехала в Москву 5 лет назад, может быть когда-нибудь еще перееду, так что темы где как устроиться , чтобы было комфортно тоже обожаю обсуждать))

Профиль обновлён 25 июня 2023 г.

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Москва → Другое Есть один free билет на стендап сегодня в 21.30 м.Новокузнецкая

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