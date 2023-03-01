Москва
Профиль пользователя Iri_mas
О себе
Ищу компанию погулять, покушать, поболтать за бокалом вина, может сходить на выставку или посмотреть какую-нибудь подмосковную усадьбу, пофотографироваться))
Иногда хожу в театры или не концерты, так что тут тоже буду рада найти компанию по интересам.
Не откажусь и от ваших идей)
Работаю в айти, раньше работала в маркетинге, люблю поболтать на профессиональные темы, про спорт, а еще про учебу и про перспективы.
С удовольствием поддерживаю идеи каких-нибудь проектов, можно профессиональных или социальных.
Переехала в Москву 5 лет назад, может быть когда-нибудь еще перееду, так что темы где как устроиться , чтобы было комфортно тоже обожаю обсуждать))
Профиль обновлён 25 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
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