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Москва
Профиль пользователя Ireniren

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Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружку😊посиделки, встречи, прогулки, давайте знакомиться

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Откликнулось 6 участников

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подруг, проводить свободное время, видеться, общаться

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

ищу супер классных подруг на все времена!

Откликнулось 57 участников

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