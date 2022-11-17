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Москва
Профиль пользователя Irbes

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О себе

Всем привет меня зовут Ирина, мне 39 лет, занимаюсь фитнесом, люблю активный образ жизни, прогулки, новые места и путешествия. Хочу найти новые интересные знакомства, для обмена опытом и приятного времяпровождения,(поболтать, посмеяться, погулять, выпить кофе и не только)

Профиль обновлён 6 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Погулять по городу, посидеть на веранде пока тепло)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev
Москва → Другое
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