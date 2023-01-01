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Москва
Профиль пользователя IraPozdnyakova

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О себе

Люблю изучать что-то новое, двигаться по карьере, заниматься саморазвитием ( нейтрально отношусь ко всем «ненаучным методикам» если оно приносит положительный результат, почему нет?)

Умею шутить забавные шутки.
Больше всего ищу взаимоподдерживающего общения а-ля «у нас все получится, обещаем сделать «x» иначе отправляем «y» денег на благотворительность)

Не люблю:
- мизогинность и выражения «бабы, телки и т.д»
- пассивную агрессию
- когда у человека нет целей, и он просто плывет по течению
-ложь и попытки показаться «лучше чем ты есть»

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры💨 Кальян
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