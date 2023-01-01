О себе

Люблю изучать что-то новое, двигаться по карьере, заниматься саморазвитием ( нейтрально отношусь ко всем «ненаучным методикам» если оно приносит положительный результат, почему нет?)



Умею шутить забавные шутки.

Больше всего ищу взаимоподдерживающего общения а-ля «у нас все получится, обещаем сделать «x» иначе отправляем «y» денег на благотворительность)



Не люблю:

- мизогинность и выражения «бабы, телки и т.д»

- пассивную агрессию

- когда у человека нет целей, и он просто плывет по течению

-ложь и попытки показаться «лучше чем ты есть»