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Москва
Люблю изучать что-то новое, двигаться по карьере, заниматься саморазвитием ( нейтрально отношусь ко всем «ненаучным методикам» если оно приносит положительный результат, почему нет?)
Москва
Профиль пользователя IraPozdnyakova
О себе
Люблю изучать что-то новое, двигаться по карьере, заниматься саморазвитием ( нейтрально отношусь ко всем «ненаучным методикам» если оно приносит положительный результат, почему нет?)
Умею шутить забавные шутки.
Больше всего ищу взаимоподдерживающего общения а-ля «у нас все получится, обещаем сделать «x» иначе отправляем «y» денег на благотворительность)
Не люблю:
- мизогинность и выражения «бабы, телки и т.д»
- пассивную агрессию
- когда у человека нет целей, и он просто плывет по течению
-ложь и попытки показаться «лучше чем ты есть»
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🎭 Театр🍷 Алкоголь🇬🇧 Изучение нового
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