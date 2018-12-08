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Москва
Люблю потреблять контент 🤓
Москва
Профиль пользователя Ira_Che
О себе
Люблю потреблять контент 🤓
Питаю неприязнь к вобле ☮️
Была в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
🏢 Работа🐈 Домашние животные😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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