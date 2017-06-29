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Москва
Профиль пользователя ipipiu

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О себе

Меня зовут Марина, я работаю фотографом
Люблю спорт, концерты классической музыки, научпоп и залипать в комедийные видео

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа🍴 Кафе / ресторан🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

✝️ Религия🪐 Астрология / таро
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