Москва

Профиль пользователя ipipiu

О себе Меня зовут Марина, я работаю фотографом

Люблю спорт, концерты классической музыки, научпоп и залипать в комедийные видео

Была в сети на прошлой неделе

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