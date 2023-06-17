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Москва
Профиль пользователя Iove

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О себе

Я ищу друзей. Бегаю,катаюсь,на велосипеде и роликах. Я учусь в 9класс . Я только себя люблю. У меня парень нету .я митис таджик и русский. Я нормальная девушка 👩.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы📺 Политика☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие

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