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Москва
Москва
Профиль пользователя Iove
О себе
Я ищу друзей. Бегаю,катаюсь,на велосипеде и роликах. Я учусь в 9класс . Я только себя люблю. У меня парень нету .я митис таджик и русский. Я нормальная девушка 👩.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы📺 Политика☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🪐 Астрология / таро🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие
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