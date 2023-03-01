Москва

Профиль пользователя Ioan94

О себе Ценю высокие отношения, люблю и придерживаюсь искренности, не терплю ложь, на вопросы привык отвечать честно. В свою очередь хочу такой же отдачи

Был в сети на прошлой неделе

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