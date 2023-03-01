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Москва
Москва
Профиль пользователя Ioan94
О себе
Ценю высокие отношения, люблю и придерживаюсь искренности, не терплю ложь, на вопросы привык отвечать честно. В свою очередь хочу такой же отдачи
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться
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