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Москва
Профиль пользователя Ioan94

фото пользователя Ioan94

О себе

Ценю высокие отношения, люблю и придерживаюсь искренности, не терплю ложь, на вопросы привык отвечать честно. В свою очередь хочу такой же отдачи

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Поболтать,я на войне нужно общение, так легче эмоционально

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Liza1306

Ростов-на-Дону → прогуляться, перекусить

Прогулка по городу

Откликнулось 9 участников

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