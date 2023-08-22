Москвич 32 года не женат детей нет живу в ВАО. Люблю квесты и отдых на квартиру меня например. Ничего пошлого просто времяпровождения. Могу быть не очень разговорчив зависнуть в телефоне.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 💨 Кальян

Иркутск → Другое Ищу новые знакомства, возможно и встречи, просто хочу общения

Санкт-Петербург → Другое Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем погулять, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.