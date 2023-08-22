Москва
Профиль пользователя Ioan

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О себе

Москвич 32 года не женат детей нет живу в ВАО. Люблю квесты и отдых на квартиру меня например. Ничего пошлого просто времяпровождения. Могу быть не очень разговорчив зависнуть в телефоне.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения ✝️ Религия 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 📸 Пофоткаться 💨 Кальян

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на квест 🐙

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

маленькое фото пользователя Lera0904
Москва → Другое

Расширить круг друзей 🤗

маленькое фото пользователя ANASTASIA.Nastia
Санкт-Петербург → Другое

Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)

маленькое фото пользователя anas.tasia
Москва → Другое

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маленькое фото пользователя Sveta_pav
Иркутск → Другое

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