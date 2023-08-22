Москва
Профиль пользователя Ioan
О себе
Москвич 32 года не женат детей нет живу в ВАО. Люблю квесты и отдых на квартиру меня например. Ничего пошлого просто времяпровождения. Могу быть не очень разговорчив зависнуть в телефоне.
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение
Расширить круг друзей 🤗
Учусь общаться с людьми, можем обсудить то, что интересно нам обоим)
создать чат для блогеров
Ищу новые знакомства, возможно и встречи, просто хочу общения
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