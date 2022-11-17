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Москва
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О себе

Меломанка

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб💬 Пообщаться онлайн🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Кто хочет пойти потанцевать в клуб типа gipsy?

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить, потанцевать, в театр, выставку

маленькое фото пользователя Angelina_Angel
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Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

анонимный пользователь

Москва → собрать компанию

Создание woman community 💛

Откликнулось 114 участников

маленькое фото пользователя Viktoria_v

Москва → прогуляться, перекусить

Девочки, кто хочет сходить в кальянную, покурить, поболтать ни о чем?)

Откликнулось 30 участников

маленькое фото пользователя Subby

Москва → прогуляться, перекусить

Чат для девушек 30+💅🌺🍹 общаемся, встречаемся, гуляем, пьем вино

Откликнулись 23 участника

маленькое фото пользователя Elisa

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг для совместных прогулок, общения, занятий спортом

Откликнулось 5 участников

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