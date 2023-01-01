⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Introvert

фото пользователя Introvert

О себе

Привет, меня зовут Яна, буду рада общению с интересными людьми.
Мои интересы: психология, книги, философия, саморазвитие
Люблю долгие прогулки, посещать новые выставки, обсуждать прочитанные книги, участвовать в дискуссиях на любые темы, обожаю пробовать что-то новое

Была в сети вчера

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги📺 Политика🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🚴‍♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 426 участников

маленькое фото пользователя Yangwawa

Москва → пообщаться

Хочу пообсуждать отношения М+Ж

Откликнулись 43 участника

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → активный отдых

Го общаться, дружить, ходить в интересные места)

Откликнулось 40 участников

маленькое фото пользователя Vorveronika

Москва → собрать компанию

Девочки, мальчики, добавляйтесь в комьюнити с крутыми мероприятиями

Откликнулось 10 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Saida44
маленькое фото пользователя Viktoria_v
маленькое фото пользователя Goshanchik
маленькое фото пользователя GeorgyBolt
маленькое фото пользователя Macadam
маленькое фото пользователя elenidzze
маленькое фото пользователя Malikevich
маленькое фото пользователя Straight
маленькое фото пользователя Vicci
маленькое фото пользователя guseynov
маленькое фото пользователя Alinamrk
маленькое фото пользователя Babaikaya
маленькое фото пользователя AnnSoul
маленькое фото пользователя Tanya96
маленькое фото пользователя Maxxx03
маленькое фото пользователя Anastasia02
маленькое фото пользователя Tanushka_kotik
маленькое фото пользователя Tellim
маленькое фото пользователя mww.llx
маленькое фото пользователя Mary14
маленькое фото пользователя Fox_fyr
маленькое фото пользователя Artemiy
маленькое фото пользователя Anny44
маленькое фото пользователя Rise
маленькое фото пользователя Alexander_R
маленькое фото пользователя Tatiana_99
маленькое фото пользователя AnnaBerg
маленькое фото пользователя MaryGr

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам