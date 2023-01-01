О себе

Привет, меня зовут Яна, буду рада общению с интересными людьми.

Мои интересы: психология, книги, философия, саморазвитие

Люблю долгие прогулки, посещать новые выставки, обсуждать прочитанные книги, участвовать в дискуссиях на любые темы, обожаю пробовать что-то новое