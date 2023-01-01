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Москва
Привет, меня зовут Яна, буду рада общению с интересными людьми.
Москва
Профиль пользователя Introvert
О себе
Привет, меня зовут Яна, буду рада общению с интересными людьми.
Мои интересы: психология, книги, философия, саморазвитие
Люблю долгие прогулки, посещать новые выставки, обсуждать прочитанные книги, участвовать в дискуссиях на любые темы, обожаю пробовать что-то новое
Была в сети вчера
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие📚 Книги📺 Политика🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр✈️ Найти попутчика в путешествие🚴♀️ Активный отдых / спорт📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового
Не нравится:
Участие в других событиях
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