О себе

Привет!

Ищу душевных подруг и приятельниц по интересам, мне 33)



Мои увлечения: верховая езда, лошади, походы (горный треккинг), бег, шитье, коты, аутентичный фольклор, мелкий бизнес.

Фанат скандинавских нуарных детективов.

Досуг может быть разный – хоть прогулка в лесу по любой погоде, хоть светский выход леди в рестик.

Вынашивать безумные идеи, ввязываться в странные авантюры – это про меня, но несмотря на это я интроверт.

Люблю непосредственных, творческих людей, нонконформистов.