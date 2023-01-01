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Москва
Профиль пользователя Intodust

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О себе

Привет!
Ищу душевных подруг и приятельниц по интересам, мне 33)

Мои увлечения: верховая езда, лошади, походы (горный треккинг), бег, шитье, коты, аутентичный фольклор, мелкий бизнес.
Фанат скандинавских нуарных детективов.
Досуг может быть разный – хоть прогулка в лесу по любой погоде, хоть светский выход леди в рестик.
Вынашивать безумные идеи, ввязываться в странные авантюры – это про меня, но несмотря на это я интроверт.
Люблю непосредственных, творческих людей, нонконформистов.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🏫 Учеба🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🚶‍♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия☣️ Токсичность🪐 Астрология / таро🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Waiflound

Москва → пообщаться

В чем измеряется ваше время?

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя Tatachka4

Москва → сходить на мероприятие

выпить кофе,пообщаться

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя Elena11111

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить на выставку Рериха в Новой Третьяковке

Откликнулось 16 участников

маленькое фото пользователя Evgeniya36

Москва → сходить на мероприятие

Ищу друзей в новом ,незнакомом для меня городе)

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя LIUDMILA

Москва → прогуляться, перекусить

прогулка по городу

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя thankfulfor

Москва → пообщаться

Ты тоже любишь гулять между пятиэтажками в любую погоду?

Откликнулся 1 участник

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