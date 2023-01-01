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Москва
Привет!
Москва
Профиль пользователя Intodust
О себе
Привет!
Ищу душевных подруг и приятельниц по интересам, мне 33)
Мои увлечения: верховая езда, лошади, походы (горный треккинг), бег, шитье, коты, аутентичный фольклор, мелкий бизнес.
Фанат скандинавских нуарных детективов.
Досуг может быть разный – хоть прогулка в лесу по любой погоде, хоть светский выход леди в рестик.
Вынашивать безумные идеи, ввязываться в странные авантюры – это про меня, но несмотря на это я интроверт.
Люблю непосредственных, творческих людей, нонконформистов.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные💰 Инвестиции / бизнес🧠 Психология / саморазвитие💩 Шутки про говно🏫 Учеба🚴♀️ Спорт, бег, йога🚶♀️ Прогуляться✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🍴 Кафе / ресторан
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