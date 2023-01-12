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Москва
Москва
Профиль пользователя Insisteia
О себе
Занимаюсь фитнесом, люблю изучать новое, люблю природу и гулять
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие
Не нравится:
☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры
Участие в других событиях
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