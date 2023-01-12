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Москва
Профиль пользователя Insisteia

фото пользователя Insisteia

О себе

Занимаюсь фитнесом, люблю изучать новое, люблю природу и гулять

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🪐 Астрология / таро📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🎸 Концерт / фестиваль💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм😓 Обсудить проблемы💬 Пообщаться онлайн🎭 Театр💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🎮 Видеоигры

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 459 участников

маленькое фото пользователя RichiGreen

Москва → собрать компанию

Собираю компанию мальчиков и девочек на различные активности 🤗

Откликнулся 31 участник

маленькое фото пользователя Sam7

Москва → прогуляться, перекусить

Порассуждать о жизни за кофе)

Откликнулось 5 участников

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