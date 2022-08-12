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Москва
Профиль пользователя Inside_you

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О себе

Я Настя🧿
Вяжу крутые вещи, увлекаюсь фотографией и много еще чем)
В основе лежит творческий взгляд на этот серый мир 🌍
Раньше я занималась таро, обожаю активный вид отдыха но и не против мило посидеть где-то за чашкой чая)

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🧠 Психология / саморазвитие 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → пообщаться
Собираю девочек в уютной беседе) 🧿
Москва → пообщаться
Ищу комфортного человека

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя elenidzze
Москва → Другое
Создание woman community 💛
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