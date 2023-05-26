Москва
Профиль пользователя inna_92

фото пользователя inna_92

О себе

Ищу друзей)Люблю активно проводить время,общаться.

Профиль обновлён 27 апреля 2023 г.

События пользователя

Москва → собрать компанию

Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Straight
Москва → Другое

Ищу подруг)

маленькое фото пользователя Ulyanowaa
Москва → Другое

Прогуляться/посидеть в баре 🍻

Москва → Другое

Девочки, пишите, будем знакомиться)

маленькое фото пользователя Yuliya01
Москва → Другое

Активное времяпровождение ✨

маленькое фото пользователя Valeria273747
Москва → Другое

Выпить в приятной компании)

Москва → Другое

Я готова пойти

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.