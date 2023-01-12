Совсем недавно переехала в Москву хотелось бы завести новое общение друзей, проводить вместе свободное время прогулки посещение каких либо мест чтобы время проходило с удовольствием. Буду рада даже и простому общению 😇

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино 🍷 Алкоголь 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🪩 Ночной клуб 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.