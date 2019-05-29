Москва
Профиль пользователя ingrengal
О себе
Люблю читать и смотреть сериалы, мечтаю больше заниматься спортом, обожаю музеи и театры. Мне 23, хочу найти подругу и для разговоров по душам, и для клубных тусовок ⚡️
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Предлагаю сходить погулять либо в клуб.
Москва → Другое
Прогуляться по Москве,выпить кофе)
Москва → Другое
Выпить и отдохнуть
Москва → Другое
хочу найти подружку🥺
Москва → Другое
Гулять болтать
Москва → Другое
прогуляться, перекусить
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Творчество объединяет
Москва → Другое
сходить на мероприятие
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