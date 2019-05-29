Москва
Профиль пользователя ingrengal

фото пользователя ingrengal

О себе

Люблю читать и смотреть сериалы, мечтаю больше заниматься спортом, обожаю музеи и театры. Мне 23, хочу найти подругу и для разговоров по душам, и для клубных тусовок ⚡️

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу в Москве 😇

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя inna_92
Москва → Другое

Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

маленькое фото пользователя Llera
Москва → Другое

Прогуляться по Москве,выпить кофе)

маленькое фото пользователя alina01
Москва → Другое

Выпить и отдохнуть

маленькое фото пользователя alinochkaaa
Москва → Другое

хочу найти подружку🥺

маленькое фото пользователя Polina12
Москва → Другое

Гулять болтать

маленькое фото пользователя glupostt
Москва → Другое

прогуляться, перекусить

маленькое фото пользователя Lizok2004
Москва → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя NataliyaCh
Москва → Другое

Творчество объединяет

маленькое фото пользователя ELENA15
Москва → Другое

сходить на мероприятие

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.