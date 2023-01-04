Москва
Профиль пользователя Inessa
О себе
Парные танцы (хастл), искусство (изобразительное, кино, драматургия), экстрасенсорика, шоу Импровизация, люблю пробовать новое, движуху, и созерцать красивое, природу; по жизни - веселье и мимими. Не курю, не пью. Интроверт.
Ищу движ, друзей, а дальше как пойдёт.
Профиль обновлён 23 апреля 2023 г.
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События пользователя
Участие в других событиях
Гулять и смеяться
ищу подруг💞
Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть
Погулять по городу
Ищу подругу🥂
Найти подругу, с которой можно общаться, делиться переживаниями.
Сходить на этюды, поделать наброски, сходить в музеи и просто погулять
Пойти в кино
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