Парные танцы (хастл), искусство (изобразительное, кино, драматургия), экстрасенсорика, шоу Импровизация, люблю пробовать новое, движуху, и созерцать красивое, природу; по жизни - веселье и мимими. Не курю, не пью. Интроверт. Ищу движ, друзей, а дальше как пойдёт.

Профиль обновлён 23 апреля 2023 г.

🪐 Астрология, таро 🍿 Фильмы, сериалы ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😊 Поделиться радостью

💩 Странный юмор ☣️ Токсичность 📚 Книги 📺 Политика 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 🏢 Работа

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