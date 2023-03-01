Москва
Профиль пользователя Iness
О себе
Учусь играть на гитаре и калимбе, люблю петь. Рисую в разных стилях. Хочу попробовать себя в роли фотографа.
Профиль обновлён 3 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро 📚 Книги
Не нравится:
📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Найти подруг 🙂
Москва → Другое
Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.
Москва → Другое
В поисках подруги~
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Найти подругу, с которой можно общаться, делиться переживаниями.
Москва → Другое
ищу подругу!
Москва → Другое
Поиграть в игры
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