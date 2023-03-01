Москва
Профиль пользователя Iness

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О себе

Учусь играть на гитаре и калимбе, люблю петь. Рисую в разных стилях. Хочу попробовать себя в роли фотографа.

Профиль обновлён 3 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🪐 Астрология, таро 📚 Книги

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → другое

С кем можно поиграть в овервотч???

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу

Москва → прогуляться, перекусить

Найти творческих людей для общения :3

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу/друга для ежедневного общения

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя KationaDash
Москва → Другое

Найти подруг 🙂

маленькое фото пользователя AnnaBerg
Москва → Другое

Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

маленькое фото пользователя Linanstyn
Москва → Другое

В поисках подруги~

маленькое фото пользователя Nastya_lis
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Nastysha640
Москва → Другое

Найти подругу, с которой можно общаться, делиться переживаниями.

маленькое фото пользователя Ovsyanka
Москва → Другое

ищу подругу!

маленькое фото пользователя Mila__33
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