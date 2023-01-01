⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя indiandjo

фото пользователя indiandjo

О себе

Из музыки - русский рок, попса
Из спорта - йога/аэройога, растяжка, велосипед, самокат, скейт, сноуборд, футбол, волейбол
Эзотерика, психология, дети, собаки, активности, живое общение

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mskda

Москва → прогуляться, перекусить

Встреча в чайхоне, Симоновский вал. Будем играть в настолки. В 20.00

Откликнулось 8 участников

маленькое фото пользователя Drunk.Unicorn

Москва → прогуляться, перекусить

Потусить на крыше!

Откликнулись 4 участника

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Anny44
маленькое фото пользователя Jack
маленькое фото пользователя anas.tasia
маленькое фото пользователя katrin123
маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
маленькое фото пользователя Akhmed
маленькое фото пользователя Waiflound
маленькое фото пользователя nimfa_sibiri
маленькое фото пользователя GeorgyBolt
маленькое фото пользователя Roman_II
маленькое фото пользователя Tati25
маленькое фото пользователя viedarie
маленькое фото пользователя Liliyanagval
маленькое фото пользователя Al.se.sh
маленькое фото пользователя SofiaR
маленькое фото пользователя Den_D
маленькое фото пользователя DenZo
маленькое фото пользователя Tasay
маленькое фото пользователя Lisonka
маленькое фото пользователя Nastyakotya
маленькое фото пользователя Darya96
маленькое фото пользователя Subby
маленькое фото пользователя Vuvu
маленькое фото пользователя Mary.Firsova
маленькое фото пользователя Maxxx03
маленькое фото пользователя Rise
маленькое фото пользователя nokturn
маленькое фото пользователя Winter

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам