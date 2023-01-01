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Была в сети на прошлой неделе

Встреча в чайхоне, Симоновский вал. Будем играть в настолки. В 20.00

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