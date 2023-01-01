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Москва
Из музыки - русский рок, попса
Москва
Профиль пользователя indiandjo
О себе
Из музыки - русский рок, попса
Из спорта - йога/аэройога, растяжка, велосипед, самокат, скейт, сноуборд, футбол, волейбол
Эзотерика, психология, дети, собаки, активности, живое общение
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🍴 Кафе / ресторан🎮 Видеоигры
Не нравится:
☣️ Токсичность📺 Политика✝️ Религия💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб
Участие в других событиях
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