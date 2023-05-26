Москва
Профиль пользователя Imvmaik

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О себе

Обожаю активный отдых, в Москве недавно, друзей еще не обрел, нахожусь в поиске компании с кем мы будем отрываться после тяжёлых рабочих дней! 😀

Профиль обновлён 7 мая 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика ☣️ Токсичность ✝️ Религия

События пользователя

Москва → собрать компанию

Хотелось бы создать компанию для общего времяпровождения.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Vivishka
Москва → Другое

Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

маленькое фото пользователя Vita_Victoria
Москва → Другое

Что-нибудь посетить, куда-нибудь сходить )

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