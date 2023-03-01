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Москва
Профиль пользователя Imunele

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О себе

Интроверт :) нервничаю при знакомстве. Предпочитаю тихие и спокойные места.
Люблю играть в компьютерные игры и смотреть как играют.
Нравится слушать классическую музыку, альтернативу, рок и инди.
Читаю детективы и триллеры.
В восторге от всего милого и обожаю котиков )

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

📺 Политика✝️ Религия

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