О себе

Интроверт :) нервничаю при знакомстве. Предпочитаю тихие и спокойные места.

Люблю играть в компьютерные игры и смотреть как играют.

Нравится слушать классическую музыку, альтернативу, рок и инди.

Читаю детективы и триллеры.

В восторге от всего милого и обожаю котиков )