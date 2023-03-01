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Москва
Интроверт :) нервничаю при знакомстве. Предпочитаю тихие и спокойные места.
Москва
Профиль пользователя Imunele
О себе
Интроверт :) нервничаю при знакомстве. Предпочитаю тихие и спокойные места.
Люблю играть в компьютерные игры и смотреть как играют.
Нравится слушать классическую музыку, альтернативу, рок и инди.
Читаю детективы и триллеры.
В восторге от всего милого и обожаю котиков )
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
Участие в других событиях
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