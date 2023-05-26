Москва
Профиль пользователя Imstassie

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О себе

Люблю гулять, фитнес, книги по психологии и свою собаку)

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подружку

Участие в других событиях

Москва → Другое

Девочки, пишите, будем знакомиться)

маленькое фото пользователя Nastushka
Москва → Другое

Ищу новые знакомства для приятного времяпрепровождения:)

маленькое фото пользователя Polina23
Москва → Другое

Сходить в кино , выпить кофе или прогуляться по парку 🫶🏽

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.