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Москва
Москва
Профиль пользователя improveyourself
О себе
придерживаюсь правила: если что-то не нравится, сразу об этом говорю)
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🚴♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🚶♀️ Прогуляться🪩 Ночной клуб
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