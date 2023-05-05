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Москва
Профиль пользователя improveyourself

фото пользователя improveyourself

О себе

придерживаюсь правила: если что-то не нравится, сразу об этом говорю)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа📺 Политика🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги🍴 Кафе / ресторан💨 Кальян🍷 Выпить в баре✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🇬🇧 Изучение нового🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🚶‍♀️ Прогуляться🪩 Ночной клуб

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💬 Пообщаться онлайн

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Спонтанно посидеть поужинать после работы)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Anniiikka

Москва → прогуляться, перекусить

❗️❗️ХВАТИТ СИДЕТЬ ДОМА ❗️❗️

Откликнулось 45 участников

маленькое фото пользователя Nastasya23

Москва → прогуляться, перекусить

Пить, тусить, смеяться, плакать, болтать до утра…Рада новым знакомствам!

Откликнулось 29 участников

маленькое фото пользователя dinnetta

Москва → прогуляться, перекусить

На стендап в понедельник, время и сам стендам может выбрать вместе)

Откликнулось 5 участников

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