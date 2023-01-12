О себе

Синглтон, аромантик, чайлдфри, амбиверт, мечтатель, гик, полухикка, богомол, NPC, биоробот-зомби. Есть траблы с менталочкой, депрешшен. Большой фанат олдскульного, старого сайфая, игр, как старых так и новых, люблю маппинг и модостроение. Интересуют темы диггерства и искусственных подземных сооружений, сталк по заброшкам, чтение научных штук, видеомонтаж, стримы, съемка скетчей, коллекционирование мерча и стаффа по фэндомам, рисование, игра на фортепиано. Слушаю саундтреки из игр/фильмов/сериалов. Против вредных привычек. Ищу соулмейта. Разочарован в людях, но все же, если найдется такой человек, который сможет убедить меня в обратном, я поверю вновь.