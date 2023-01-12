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Москва
Профиль пользователя Imperial_Officer

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О себе

Синглтон, аромантик, чайлдфри, амбиверт, мечтатель, гик, полухикка, богомол, NPC, биоробот-зомби. Есть траблы с менталочкой, депрешшен. Большой фанат олдскульного, старого сайфая, игр, как старых так и новых, люблю маппинг и модостроение. Интересуют темы диггерства и искусственных подземных сооружений, сталк по заброшкам, чтение научных штук, видеомонтаж, стримы, съемка скетчей, коллекционирование мерча и стаффа по фэндомам, рисование, игра на фортепиано. Слушаю саундтреки из игр/фильмов/сериалов. Против вредных привычек. Ищу соулмейта. Разочарован в людях, но все же, если найдется такой человек, который сможет убедить меня в обратном, я поверю вновь.

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💕 Обсудить отношения💩 Шутки про говно☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Алкоголь🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → другое

Ищу соулмейта, для создания крепкой и закадычной дружбы.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя SuperSadCat

Москва → пообщаться

Ищу соулмейтов, но можно и просто пообщаться/выговориться

Откликнулось 9 участников

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