Москва
Профиль пользователя ImmortalPony
О себе
Отец двух котиков. Владелец фетбайка. Люблю готовить. Голова не болит
Профиль обновлён 16 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
🐈 Домашние животные 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 💰 Бизнес ☣️ Токсичность
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Познакомиться с классными людьми :)
Москва → Другое
Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать
Москва → Другое
Погулять на ВДНХ
Москва → Другое
Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅
Москва → Другое
Буду рада найти людей для общения в новом городе😊
Москва → Другое
Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️
Москва → Другое
Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"
Москва → Другое
долго гулять по городу, а потом вкусно покушать)
Москва → Другое
пофоткать друг друга)))
Москва → Другое
Прогулки селигерская, парк ангарские пруды.
Москва → Другое
Погулять в парке
Москва → Другое
Рисёрч-прогулка в ресторан
Москва → Другое
Прогуляться по Москве
Москва → Другое
Погулять и пофотографировать друг друга.
Москва → Другое
Покататься на велосипеде от 20 км
Москва → Другое
В депо есть кто сейчас? 🥳
Москва → Другое
Хотим гулять и веселиться)
Москва → Другое
Погулять и попить винишка🍷
Москва → Другое
Сто лет не была в кино😀
Москва → Другое
Прогуляться вечером, работаю до 19, пообщаться, выпить кофе.
Москва → Другое
поездка в Нижний Новгород🤟🏻
Москва → Другое
Событие удалено
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