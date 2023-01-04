Москва
Профиль пользователя ImmortalPony

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О себе

Отец двух котиков. Владелец фетбайка. Люблю готовить. Голова не болит

Профиль обновлён 16 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

💩 Странный юмор 🪐 Астрология, таро ✝️ Религия 💰 Бизнес ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Гоу в кино!

Москва → прогуляться, перекусить

Прокатиться на велосипедах.

Москва → прогуляться, перекусить

Велопрогулки

Москва → прогуляться, перекусить

Гоу в кино!

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Lnigma
Москва → Другое

Познакомиться с классными людьми :)

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

маленькое фото пользователя Lil_squirell
Москва → Другое

Погулять на ВДНХ

маленькое фото пользователя Lisonka
Москва → Другое

Скучаю одна в Москве, недавно переехалаПишите, по времени согласуем! 😅

маленькое фото пользователя VelS
Москва → Другое

Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

маленькое фото пользователя StasiaShefv
Москва → Другое

Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

маленькое фото пользователя FriendlyVita
Москва → Другое

Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

маленькое фото пользователя polinasavus
Москва → Другое

долго гулять по городу, а потом вкусно покушать)

маленькое фото пользователя Tata92
Москва → Другое

пофоткать друг друга)))

маленькое фото пользователя SHIZZZA
Москва → Другое

Прогулки селигерская, парк ангарские пруды.

маленькое фото пользователя KseniyaS
Москва → Другое

Погулять в парке

маленькое фото пользователя Irrrina
Москва → Другое

Рисёрч-прогулка в ресторан

маленькое фото пользователя Ksuny
Москва → Другое

Прогуляться по Москве

маленькое фото пользователя Yuliia
Москва → Другое

Погулять и пофотографировать друг друга.

маленькое фото пользователя Nibrodi
Москва → Другое

Покататься на велосипеде от 20 км

маленькое фото пользователя Assole
Москва → Другое

В депо есть кто сейчас? 🥳

маленькое фото пользователя YaLena
Москва → Другое

Хотим гулять и веселиться)

маленькое фото пользователя Kseniya95
Москва → Другое

Погулять и попить винишка🍷

маленькое фото пользователя Tikka_Masala
Москва → Другое

Сто лет не была в кино😀

маленькое фото пользователя Elena11
Москва → Другое

Прогуляться вечером, работаю до 19, пообщаться, выпить кофе.

маленькое фото пользователя Victoriia
Москва → Другое

поездка в Нижний Новгород🤟🏻

маленькое фото пользователя Fairyleaf
Москва → Другое

Событие удалено

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