Москва
Профиль пользователя immisslerra

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фото #2 пользователя immisslerra

О себе

Обожаю рисовать, петь, танцевать

Профиль обновлён 5 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

💕 Обсудить отношения 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология, таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Воркута → пообщаться

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