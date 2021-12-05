Москва
Профиль пользователя imherejust2vibe
О себе
могу как в баре за жизнь перетереть, так и в театре рассуждать определяет ли бытие сознание. увлекаюсь психологией, слушаю все жанры, начиная от bones и заканчивая меладзе, пытаюсь в юмор. считаю, что в жизни нужно стремиться к росту.
Профиль обновлён 10 августа 2023 г.
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