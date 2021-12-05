могу как в баре за жизнь перетереть, так и в театре рассуждать определяет ли бытие сознание. увлекаюсь психологией, слушаю все жанры, начиная от bones и заканчивая меладзе, пытаюсь в юмор. считаю, что в жизни нужно стремиться к росту.

Профиль обновлён 10 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 📚 Книги 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 💨 Кальян 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎭 Театр

🏫 Учеба 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📺 Политика ✝️ Религия 💩 Странный юмор 🎮 Видеоигры 🍷 Алкоголь 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб

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