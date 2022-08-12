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Москва
Профиль пользователя im_milada

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О себе

Я трудоголик🥲
Решила чаще переключать внимание с работы на мир вокруг, поэтому в рабочее время заполняю здесь страницу😁

Люблю:
Восьмичасовой сон / Художественную литературу / Йогу/ Дружескую токсичность / Шутить / Кино / Время на природе / Лэйс с солью / Визуальную эстетику / Делать презентации / Удобную одежду / Покер / Понимание, что кому-то завидую / Моего мужика

Не люблю:
Людей, которые говорят за всех «ВСЕ так делают, ВСЕ так хотят» / Драчунов из 90-х / Кредитные карты / Мою тётю / Эйджизм / Сраться из-за непомытой посуды (не люблю, но делаю🥲)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать🖼 Выставка / музей🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🪩 Ночной клуб🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие
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