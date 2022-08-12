О себе

Я трудоголик🥲

Решила чаще переключать внимание с работы на мир вокруг, поэтому в рабочее время заполняю здесь страницу😁



Люблю:

Восьмичасовой сон / Художественную литературу / Йогу/ Дружескую токсичность / Шутить / Кино / Время на природе / Лэйс с солью / Визуальную эстетику / Делать презентации / Удобную одежду / Покер / Понимание, что кому-то завидую / Моего мужика



Не люблю:

Людей, которые говорят за всех «ВСЕ так делают, ВСЕ так хотят» / Драчунов из 90-х / Кредитные карты / Мою тётю / Эйджизм / Сраться из-за непомытой посуды (не люблю, но делаю🥲)