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Москва
Профиль пользователя Ilya_Roots

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О себе

Предпочитаю рассказывать и слушать в процессе общения.
Ну что ж... Фотография, искувство, философия, психология, архиология, музыка, кино, прогулки и путишествия, проекты, спорт : волейбол, тренажёра, бассейн, бег, ролики, коньки, лыжи.

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🏫 Учеба 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🪐 Астрология / таро

Не нравится:

😓 Обсудить проблемы 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика 💩 Шутки про говно ☣️ Токсичность 🏢 Работа ✝️ Религия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить
Вднх ролики. Мб кто-то сможет научить танцевать шафл?
Москва → пообщаться
Увеличить круг друзей|знакомых, пообщаться, встретиться.

Участие в других событиях

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Музыкальное настроение, кто не прочь поделиться любимыми треками?
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