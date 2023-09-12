О себе

Создали с друзьями беседу, ищем активных, общительных людей в нее, чтобы наша компания разрослась) ходим по барам, квизам, выставкам. Собираемся у друг друга поиграть в настолки и выпить, гуляем, общаемся)



Я же работаю, саморазвиваюсь, катаюсь на фристайлю на лонгборде, могу и в комп поиграть и сериалы посмотреть. Живу с кошкойя детей нет, свободен