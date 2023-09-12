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Москва
Профиль пользователя Ilya_afanasev

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О себе

Создали с друзьями беседу, ищем активных, общительных людей в нее, чтобы наша компания разрослась) ходим по барам, квизам, выставкам. Собираемся у друг друга поиграть в настолки и выпить, гуляем, общаемся)

Я же работаю, саморазвиваюсь, катаюсь на фристайлю на лонгборде, могу и в комп поиграть и сериалы посмотреть. Живу с кошкойя детей нет, свободен

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🍷 Алкоголь🎭 Театр🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб💃 Потанцевать🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💬 Пообщаться онлайн💨 Кальян🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие🎸 Концерт / фестиваль📸 Пофоткаться

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☣️ Токсичность📺 Политика

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

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Москва → прогуляться, перекусить

Создали беседу, ищем активных ребят!

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Москва → прогуляться, перекусить

Ищу активных ребят для совместного времяпровождения 💕

Откликнулось 12 участников

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