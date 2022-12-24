Москва
Профиль пользователя IlYA_91
О себе
Интересы: Кино, музыка, театр, отдых на природе;
Любимая музыка: Би-2, Сelldweller, Static-X, Наутилус Помпилиус, Ундервуд, Disturbed, Многоточие;
Любимые фильмы: ''1+1'', ''Марсианин'', ''Посвященный'';
Любимые цитаты: ''Звезды не могут сиять без темноты''.
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
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