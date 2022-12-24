Москва
Профиль пользователя IlYA_91

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О себе

Интересы: Кино, музыка, театр, отдых на природе;
Любимая музыка: Би-2, Сelldweller, Static-X, Наутилус Помпилиус, Ундервуд, Disturbed, Многоточие;
Любимые фильмы: ''1+1'', ''Марсианин'', ''Посвященный'';
Любимые цитаты: ''Звезды не могут сиять без темноты''.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Перекусить в Nice Price Cafe на Нижегородской

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, перекусить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Qwertyui1990
Москва → Другое

Всем привет

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