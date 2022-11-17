Москва
Профиль пользователя Ilya455

фото пользователя Ilya455
фото #2 пользователя Ilya455

О себе

Люблю настольные игры, особенно ДнД
Хожу в спортзал

Профиль обновлён 12 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Фильмы, сериалы 🏢 Работа 📚 Книги

События пользователя

Оренбург → пообщаться

Пообщаться на любые темы

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Знакомство для дружбы

маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
Москва → Другое

Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

маленькое фото пользователя Anjjjj
Москва → Другое

Хочу прогуляться, сходить куда нибудь.

маленькое фото пользователя Xenia22
Москва → Другое

Пойдем погуляем !

маленькое фото пользователя Julia2603
Оренбург → Другое

Прогуляться, перекусить

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