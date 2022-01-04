Бегаю, катаюсь на велосипеде, зимой играю в хоккей и всё это сопровождаю хорошей музыкой)

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 📸 Пофоткаться

💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

Новосибирск → Другое Сгонять в клуб, познакомиться и как следует повеселиться)

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