Москва
Профиль пользователя Ilya2312

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О себе

Бегаю, катаюсь на велосипеде, зимой играю в хоккей и всё это сопровождаю хорошей музыкой)

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 📚 Книги 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 📸 Пофоткаться

Не нравится:

💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность

События пользователя

Новосибирск → активный отдых

Сходить в аквапарк

Новосибирск → активный отдых

Сходить в аквапарк

Участие в других событиях

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Поговорить по душам

маленькое фото пользователя Maksoni
Новосибирск → Другое

Сгонять в клуб, познакомиться и как следует повеселиться)

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