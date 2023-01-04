Москва
Профиль пользователя ilya

фото пользователя ilya

О себе

Живу в Москве, люблю гулять, ходить в театры и пить кофе☕ (или медовуху🐝)

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, пофотаться📸, выпить кофе

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alinblin
Москва → Другое

Найти интересные места, потратить пушкинскую карту

маленькое фото пользователя Michael
Москва → Другое

Прогуляться по вечерней Москве

маленькое фото пользователя egork02
Москва → Другое

Пообщаться и потом погулять

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.