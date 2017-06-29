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Москва
Профиль пользователя Ilusa20

фото пользователя Ilusa20

О себе

Меня зовут Илья
По зз Я лев
Характер ;
Добрый
Милый
Общительный
Могу поддержать когда нужно
Несмотрю на внешку
Пишу первый
Заботливый
Спокойный
Умею выслушивать и ждать
Увлечения
Раньше умел рисовать
Сейчас занимаюсь футболом

Профиль обновлён 27 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие 📚 Книги 🐈 Домашние животные 💬 Пообщаться онлайн 🍿 Сходить в кино

События пользователя

Москва → пообщаться
Ищу людей для просто общения

Участие в других событиях

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