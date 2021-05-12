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Москва
Профиль пользователя Iloveocean

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О себе

Привет :) Я - Света, мне 28 лет и я из Москвы.
Буду рада новым интересным знакомствам и креативному, новому кругу общения :)
Люблю классную музыку, я меломан в широком смысле этого слова. Мы можем вместе сходить на концерт джаз-музыки, а можно и на хип-хоп вечеринку 😃Я за любой движ))
Люблю бегать, много гулять, кататься на велике или самокате, вкусно готовить, красиво одеваться)
У меня есть дочка.
После родов я все еще в пути к телу своей мечты, поэтому стараюсь следить за рационом и занимаюсь в зале несколько раз в неделю, люблю кино и сериалы, нравится психология, интересные подкасты или образовательные ролики, люблю самообучаться и узнавать что-то новое, люблю шоппинг и все девичьи радости 🌸💞А еще люблю культурное времяпрепровождение)) Можем вместе сходить в театр 🎭 или на закрытый показ кино 🎥
Я общительный и дружный человек.
Не курю, не особо люблю алкоголь.
Если тебе тоже не хватает дружеского общения - буду рада знакомству ✌🏻😁
P.S. мечтаю найти подружку, кто классно меня пофоткает 😭😂А то фото можно по пальцам пересчитать 😄

Была в сети сегодня

Пообщалась с более чем 20 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба✈️ Найти попутчика в путешествие

Не нравится:

☣️ Токсичность💨 Кальян🍷 Алкоголь

События пользователя

Москва → пообщаться

Давайте вместе худеть (для девочек)

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться по Москве. Приятные дружеские беседы

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маленькое фото пользователя katrin123
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маленькое фото пользователя Anastasia02
маленькое фото пользователя SAILEMXXI
маленькое фото пользователя Tyleeenchikk
маленькое фото пользователя ibrahim_eminali
маленькое фото пользователя 777Rinat
маленькое фото пользователя LeeV
маленькое фото пользователя Romchik_005
маленькое фото пользователя PetrSu
маленькое фото пользователя Lana095
маленькое фото пользователя Alysy
Откликнулось 13 участников

Москва → пообщаться

Пообщаться онлайн на разные темы. Душевно поболтать

маленькое фото пользователя taxi_2g
маленькое фото пользователя Russian1982
маленькое фото пользователя GeorgyBolt
маленькое фото пользователя Ev49
маленькое фото пользователя Feastral
маленькое фото пользователя ibrahim_eminali
маленькое фото пользователя Aleks38
Откликнулось 7 участников

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя avotraeh

Москва → прогуляться, перекусить

пофоткать друг друга и погулять по городу :))

Откликнулось 36 участников

маленькое фото пользователя NastyaJJ

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подругу 🌸

Откликнулись 32 участника

маленькое фото пользователя promary

Москва → прогуляться, перекусить

прогуляться по центру, поболтать

Откликнулись 24 участника

маленькое фото пользователя Ksys

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подругу для атмосферных посиделок вечерами 🌞

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Daria_19

Москва → сходить на мероприятие

Кто хочет сходить в театр? Спектакль и дату выберем вместе)

Откликнулось 20 участников

маленькое фото пользователя Katusha.aaa

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подружку , с которой можно погулять , пообщаться

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя AlinaMayak

Москва → прогуляться, перекусить

Вместе покорять инст и Reels 🎬

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Regina_di_fiori

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться и провести весело время, сходить на выставку, выпить вина

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Marga

Москва → прогуляться, перекусить

Сегодня погулять, сходить в ресторанчик, вкусно покушать и пообщаться)

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Tyleeenchikk

Москва → прогуляться, перекусить

Найти друзей /Погулять на этих выходных , поболтать

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя shibbk

Москва → прогуляться, перекусить

прогуляться. найти подругу, может это выльется в настоящую дружбу :)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Tanya96

Москва → прогуляться, перекусить

Найти интересного собеседника/ подругу 🌝

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Me_Yana

Москва → сходить на мероприятие

В субботу на концерт

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя N__S

Москва → прогуляться, перекусить

Пойдем в кино, пожалуйста 🫂

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Maru_Partygirl

Москва → сходить на мероприятие

Поход в театр Crave , кто со мной?

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Sdrnk

Москва → прогуляться, перекусить

Прогулятьс прямо сейчас в парке горького, попить чай, кофе)

Откликнулся 1 участник

маленькое фото пользователя Fox_fyr

Москва → активный отдых

Вместе заниматься танцами / воздушной гимнастикой

Откликнулся 1 участник

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