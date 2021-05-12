Москва
Профиль пользователя Iloveocean
О себе
Привет :) Я - Света, мне 28 лет и я из Москвы.
Буду рада новым интересным знакомствам и креативному, новому кругу общения :)
Люблю классную музыку, я меломан в широком смысле этого слова. Мы можем вместе сходить на концерт джаз-музыки, а можно и на хип-хоп вечеринку 😃Я за любой движ))
Люблю бегать, много гулять, кататься на велике или самокате, вкусно готовить, красиво одеваться)
У меня есть дочка.
После родов я все еще в пути к телу своей мечты, поэтому стараюсь следить за рационом и занимаюсь в зале несколько раз в неделю, люблю кино и сериалы, нравится психология, интересные подкасты или образовательные ролики, люблю самообучаться и узнавать что-то новое, люблю шоппинг и все девичьи радости 🌸💞А еще люблю культурное времяпрепровождение)) Можем вместе сходить в театр 🎭 или на закрытый показ кино 🎥
Я общительный и дружный человек.
Не курю, не особо люблю алкоголь.
Если тебе тоже не хватает дружеского общения - буду рада знакомству ✌🏻😁
P.S. мечтаю найти подружку, кто классно меня пофоткает 😭😂А то фото можно по пальцам пересчитать 😄
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