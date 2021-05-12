О себе

Привет :) Я - Света, мне 28 лет и я из Москвы.

Буду рада новым интересным знакомствам и креативному, новому кругу общения :)

Люблю классную музыку, я меломан в широком смысле этого слова. Мы можем вместе сходить на концерт джаз-музыки, а можно и на хип-хоп вечеринку 😃Я за любой движ))

Люблю бегать, много гулять, кататься на велике или самокате, вкусно готовить, красиво одеваться)

У меня есть дочка.

После родов я все еще в пути к телу своей мечты, поэтому стараюсь следить за рационом и занимаюсь в зале несколько раз в неделю, люблю кино и сериалы, нравится психология, интересные подкасты или образовательные ролики, люблю самообучаться и узнавать что-то новое, люблю шоппинг и все девичьи радости 🌸💞А еще люблю культурное времяпрепровождение)) Можем вместе сходить в театр 🎭 или на закрытый показ кино 🎥

Я общительный и дружный человек.

Не курю, не особо люблю алкоголь.

Если тебе тоже не хватает дружеского общения - буду рада знакомству ✌🏻😁

P.S. мечтаю найти подружку, кто классно меня пофоткает 😭😂А то фото можно по пальцам пересчитать 😄