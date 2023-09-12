Не пью не курю …

Был в сети сегодня

Была бы Рада встрече

Разглагольствовать долго не буду… давай увидимся✌🏽

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