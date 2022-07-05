Я живу в Москве/ I live in Moscow :) Нравится музыка, немного играю на гитаре, пою, пишу свои песни(не очень активно пока), люблю отдых на природе. Ищу друга, с которым смогу выбираться на рыбалку, в походы, в бар, на мероприятия в городе, а иногда и по сети поиграть в комп или посмотреть кино за душевным разговором. Я рассматриваю исключительно дружбу, НИКАКИХ РОМАНТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И ПОМЫШЛЕНИЙ (да и вообще я уже замужем). А вы хотите друга, который вас всегда поддержит в трудную минуту, которому вы можете верить на 100%, с которым приятно быть вместе, даже если нечем, порой, заняться? Может, звучит слишком оптимистично и нереально в нашей жизни. Но я хочу такого друга.

Профиль обновлён 12 ноября 2022 г.

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