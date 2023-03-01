Москва
Профиль пользователя Ilidia
О себе
29 лет. Люблю отдых на природе, прогулки, зал) но иногда не прочь сходить в клуб или покататься по ночной Москве под классную музыку) для счастья не хватает женского общения, поэтому ищу подруг) Девушки, пишите)
Профиль обновлён 30 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Участие в других событиях
Сходить на стендап, выставку, послушать джаз
Выпить винца в баре
Девкиии, я за любой кипишь
Пойти выпить
Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить
Ищу подругу для прогулок по Москве и путешествий заграницу
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