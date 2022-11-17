⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Ildus

фото пользователя Ildus

О себе

прогулки по городу, театр, опера, балет, симфоническая музыка, посиделки, настолки.
походы, сплавы выходного дня. Шоппинг, фотографии, люблю тепло и лето, желательно одновременно.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

📚 Книги💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба💩 Шутки про говно🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

Не нравится:

✝️ Религия🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🎮 Видеоигры
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Merovef
маленькое фото пользователя Julia_Via
маленькое фото пользователя Tatiana_99
маленькое фото пользователя Mary.Firsova
маленькое фото пользователя Viktoria_v
маленькое фото пользователя ilyapsarev
маленькое фото пользователя Liliyanagval
маленькое фото пользователя nimfa_sibiri
маленькое фото пользователя Malikevich
маленькое фото пользователя Helga07303
маленькое фото пользователя SofiaR
маленькое фото пользователя Flare
маленькое фото пользователя Victoria_chi
маленькое фото пользователя Macadam
маленькое фото пользователя Cath
маленькое фото пользователя anas.tasia
маленькое фото пользователя Tasay
маленькое фото пользователя Fairyleaf
маленькое фото пользователя diakat09
маленькое фото пользователя Anastasia02
маленькое фото пользователя Lurevone
маленькое фото пользователя Nastyakotya
маленькое фото пользователя Nikolay
маленькое фото пользователя Edo99
маленькое фото пользователя Rise
маленькое фото пользователя Nastasya23
маленькое фото пользователя Anastasiyaaa
маленькое фото пользователя GeorgyBolt

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам