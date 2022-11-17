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Москва
прогулки по городу, театр, опера, балет, симфоническая музыка, посиделки, настолки.
Москва
Профиль пользователя Ildus
О себе
прогулки по городу, театр, опера, балет, симфоническая музыка, посиделки, настолки.
походы, сплавы выходного дня. Шоппинг, фотографии, люблю тепло и лето, желательно одновременно.
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
📚 Книги💕 Обсудить отношения🏢 Работа😊 Поделиться радостью☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🏫 Учеба💩 Шутки про говно🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб
Не нравится:
✝️ Религия🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы💰 Инвестиции / бизнес📺 Политика🎮 Видеоигры
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