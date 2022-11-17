прогулки по городу, театр, опера, балет, симфоническая музыка, посиделки, настолки. походы, сплавы выходного дня. Шоппинг, фотографии, люблю тепло и лето, желательно одновременно.

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