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Москва
Профиль пользователя Ijvc

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О себе

Ищу движ

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Я хочу движ, любой

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маленькое фото пользователя Kissaa
маленькое фото пользователя Sun4es23
Откликнулись 3 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 180 участников

маленькое фото пользователя Rise

Москва → пообщаться

Интеллектуальных и творческих разговоров

Откликнулись 44 участника

маленькое фото пользователя Liia

Москва → прогуляться, перекусить

потанцевать на классной тусовке✨

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Nastasya23

Москва → прогуляться, перекусить

Болталки, сплетни, обсуждения, ну и конечно же выпивка и туса)))

Откликнулось 8 участников

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