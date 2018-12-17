Москва
Профиль пользователя Igrus21

фото пользователя Igrus21

О себе

Много читаю
Много сплю
Люблю дождь
И слушать джаз

Профиль обновлён 2 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 📚 Книги

События пользователя

Москва → пообщаться

Готов послушать человека

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя alonewithlight
Батуми → Другое

Обсудить уличных котов, мемы и обзоры Чужого на плохие книги

маленькое фото пользователя Fumo
Саратов → Другое

А можно поговорить о искусстве ? А лучше поспорить ?)

маленькое фото пользователя Marat7
Москва → Другое

Погулять или пообщаться, в общем хоть как-то необычно провести будни)

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