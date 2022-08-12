Москва
Профиль пользователя Igriano

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фото #2 пользователя Igriano

О себе

Люблю плеваться в потолок думая о вечном

Профиль обновлён 23 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 💬 Пообщаться онлайн 🚶‍♀️ Прогуляться 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🍷 Алкоголь

События пользователя

Москва → собрать компанию

Давайте плевать в потолок! Кто со мною?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alena_z1
Москва → Другое

Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

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