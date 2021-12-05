Москва
Профиль пользователя igppv
О себе
Фотограф, маркетолог.
Высшее техническое образование + диплом по менеджменту организации.
Люблю музыку - от дэт метала до электро свинга.
В студенческие годы играл на электрогитаре в рок-группе.
Попеременно занимаюсь спортом и спиртом.
Люблю крафтовое пиво и виски.
За любую суету. С удовольствием приглашаю гостей и хожу в гости.
Люблю долгие пешие прогулки. Вот прям долгие. Если увидимся и ты сможешь меня перегулять - с меня шоколадка.
С удовольствием общаюсь на разные темы с разными людьми.
В людях ценю открытость, коммуникабельность, самоиронию, внимательность, чувство юмора, любопытство, сиськи и стремление к самосовершенствованию.
В студенческие годы получил удостоверение тракториста-машиниста, с тех пор регулярно шучу в ответ на произнесённое кем-то число 300.
Профиль обновлён 13 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
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