Москва
Профиль пользователя igppv

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О себе

Фотограф, маркетолог.
Высшее техническое образование + диплом по менеджменту организации.

Люблю музыку - от дэт метала до электро свинга.
В студенческие годы играл на электрогитаре в рок-группе.

Попеременно занимаюсь спортом и спиртом.
Люблю крафтовое пиво и виски.

За любую суету. С удовольствием приглашаю гостей и хожу в гости.
Люблю долгие пешие прогулки. Вот прям долгие. Если увидимся и ты сможешь меня перегулять - с меня шоколадка.

С удовольствием общаюсь на разные темы с разными людьми.

В людях ценю открытость, коммуникабельность, самоиронию, внимательность, чувство юмора, любопытство, сиськи и стремление к самосовершенствованию.

В студенческие годы получил удостоверение тракториста-машиниста, с тех пор регулярно шучу в ответ на произнесённое кем-то число 300.

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм

События пользователя

Москва → пообщаться

Как часто ты заводишь новые знакомства? Как это обычно происходит?

Дубна → прогуляться, перекусить

Недавно в Дубне. Хочу познакомиться с новыми людьми,погулять/посидеть)

Москва → пообщаться

Кто-нибудь увлекается графическими и текстовыми нейронками?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Ksyusha95
Санкт-Петербург → Другое

Общение, поддержка:)

маленькое фото пользователя Unicorn_t
Москва → Другое

Делал/а ли ты что-то странное, необычное, веселое и не очень на спор?

маленькое фото пользователя Yakushevskaya
Омск → Другое

Давайте поговорим о фильмах, сериалах, книгах, жизни👌🏻

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