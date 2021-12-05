Фотограф, маркетолог. Высшее техническое образование + диплом по менеджменту организации. Люблю музыку - от дэт метала до электро свинга. В студенческие годы играл на электрогитаре в рок-группе. Попеременно занимаюсь спортом и спиртом. Люблю крафтовое пиво и виски. За любую суету. С удовольствием приглашаю гостей и хожу в гости. Люблю долгие пешие прогулки. Вот прям долгие. Если увидимся и ты сможешь меня перегулять - с меня шоколадка. С удовольствием общаюсь на разные темы с разными людьми. В людях ценю открытость, коммуникабельность, самоиронию, внимательность, чувство юмора, любопытство, сиськи и стремление к самосовершенствованию. В студенческие годы получил удостоверение тракториста-машиниста, с тех пор регулярно шучу в ответ на произнесённое кем-то число 300.

Профиль обновлён 13 августа 2023 г.

💰 Инвестиции / бизнес 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 🎬 Могу посоветовать фильм

Дубна → прогуляться, перекусить Недавно в Дубне. Хочу познакомиться с новыми людьми,погулять/посидеть)

Москва → пообщаться Как часто ты заводишь новые знакомства? Как это обычно происходит?

Москва → Другое Делал/а ли ты что-то странное, необычное, веселое и не очень на спор?

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