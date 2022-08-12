Scientist и аналитик big data 🧑‍💻 Занимаюсь фитнесом, да и вообще, я за любой активный отдых 🌪️; Слушаю как зарубежную, так и отечественную музыку, к каким - то конкретным музыкальным направлениям я не привязан

Профиль обновлён 22 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🍷 Алкоголь 🍿 Сходить в кино 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🇬🇧 Изучение нового

📺 Политика ✝️ Религия 😓 Обсудить проблемы ☣️ Токсичность

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