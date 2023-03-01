Учусь в универе,подрабатываю, в свободное время хожу в зал, читаю книжки, редко читаю художку, в основном это что-то из разряда психологии/науки/истории, в последнее время начал осваивать философию. Так же люблю иногда посмотреть какой-нибудь фильм. Чаще всего это детектив или какой-нибудь психологический, в редких случаях заходит фантастика.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

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