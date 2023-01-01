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Москва
Профиль пользователя Igor_Ok

фото пользователя Igor_Ok

О себе

Люблю гулять, играть в настольные игры, футбол, веду активный образ жизни

Был в сети на этой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

📺 Политика🍷 Алкоголь💨 Кальян
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