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Москва
Москва
Профиль пользователя Igor_Ok
О себе
Люблю гулять, играть в настольные игры, футбол, веду активный образ жизни
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🎬 Могу посоветовать фильм😊 Поделиться радостью🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт
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