Катаюсь на велике, лонгборде и вообще активности, нравятся настольные игры(одна из 7чудес) Курю кальян, сделал себе полоумную квартиру ) Люблю гулять и пикники, походы

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 🚶‍♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🐈 Домашние животные 💨 Кальян 💩 Странный юмор 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

📺 Политика 🪩 Ночной клуб

Москва → Другое У меня есть имаджинариум

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Общий чат, где мы обсуждаем рестораны в Москве

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.