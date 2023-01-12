Москва
Профиль пользователя Igor_kad
О себе
Катаюсь на велике, лонгборде и вообще активности, нравятся настольные игры(одна из 7чудес)
Курю кальян, сделал себе полоумную квартиру )
Люблю гулять и пикники, походы
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 🚶♀️ Прогуляться 😊 Поделиться радостью 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 🐈 Домашние животные 💨 Кальян 💩 Странный юмор 🚴♀️ Активный отдых / спорт
Не нравится:
📺 Политика 🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь друзей и компанию в городе Москва?
InParty - новое приложение для дружеских знакомств.
Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?
Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино
В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.
Как пользоваться:
Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.